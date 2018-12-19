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Суд перенес рассмотрение дела по Розенблатта и Полякова на 5 февраля

Киев • УНН

 • 6528 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Голосеевский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по "янтарной делу" в отношении народных депутатов Украины Борислава Розенблатта и Максима Полякова на 5 февраля 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

Суд перенес рассмотрение дела по Розенблатта и Полякова на 5 февраля

"Следующее судебное заседание назначено на 11:00 ч. 05.02.2019 года", - рассказали в САП.

Как сообщили в антикоррупционной прокуратуре, вчера в Голосеевском районном суде Киева должно было состояться подготовительное заседание по этому делу, но заседание не состоялось из-за неявки одного обвиняемого и его защитников и адвокатов другого обвиняемого.

Прокуроры САП настаивать на исследовании судом причин и важности неявки участников производства.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт в "янтарной делу" в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова и других лиц.

В феврале 2018 НАБУ завершило следствие "янтарного дела", где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставили им материалы для ознакомления.

19 июня 2017 детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта.

Отметим, что 20 сентября 2018 Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий по Розенблатта.

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