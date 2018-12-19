Суд переніс розгляд справи щодо Розенблата і Полякова на 5 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голосіївський районний суд Києва переніс підготовче засідання у "бурштиновій справі" щодо народних депутатів України Борислава Розенблата та Максима Полякова на 5 лютого 2019 року, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.
"Наступне судове засідання призначено на 11:00 год. 05.02.2019 року", - розповіли у САП.
Як поінформували в антикорупційній прокуратурі, вчора у Голосіївському районному суді Києва мало відбутися підготовче засідання у цій справі, але засідання не відбулося через неявку одного обвинуваченого і його захисників та адвокатів іншого обвинуваченого.
Прокурори САП наполягатимуть на дослідженні судом причин та поважності неявки учасників провадження.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт у “бурштиновій справі” щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова й інших осіб.
У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство “бурштинової справи”, де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення.
19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.
Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата.