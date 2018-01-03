Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Саакашвили на 11 января

"Учитывая, что суду необходимо принимать решение, учитывая позицию лиц, заявивших о ходатайстве, Процессуальный Кодекс требует их присутствия.... Суд принимает решение об отложении заседания на 11 января в 13:10", - заявил судья.

К этому времени сторона защиты планирует собрать тех депутатов, которые предоставили заявления о готовности взятия М.Саакашвили на поруки.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение М.Саакашвили за деньги С.Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.