Суд переніс розгляд апеляції у справі Саакашвілі на 11 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги Генпрокуратури щодо запобіжного заходу екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі через те, що на засідання не з'явилися народні депутати, які раніше заявили про намір взяти М.Саакашвілі на поруки. Наступне засідання відбудеться 11 січня о 13:10, заявив суддя під час засідання, передає кореспондент УНН.
"Враховуючи, що суду необхідно приймати рішення, враховуючи позицію осіб, які заявили про клопотання, Процесуальний Кодекс вимагає їх присутності…. Суд приймає рішення про відкладення засідання на 11 січня 13:10", - заявив суддя.
До цього часу сторона захисту планує зібрати тих депутатів, які надали заяви про готовність взяття М.Саакашвілі на поруки.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення М.Саакашвілі за гроші С.Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що М.Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.