Суд перенес подготовительное заседание по делу Добкина

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 2920 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 88720 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 197054 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 151164 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 217641 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 259496 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216480 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248402 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208607 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 493648 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 10269 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 8046 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 11797 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 13259 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 16576 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 272335 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 247711 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 333263 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 493648 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 584701 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36234 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 217641 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81937 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78089 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83551 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Суд перенес подготовительное заседание по делу Добкина

Киев • УНН

 • 10955 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Подготовительное заседание суда в уголовном производстве в отношении народного депутата Михаила Добкина и других должностных лиц Харьковской области по обвинению в хищении земли стоимостью более 240 млн грн отложили из-за неявки одного из обвиняемых и двух защитников. Об этом сообщила пресс-служба Дзержинского райсуда Харькова, передает УНН.

Суд перенес подготовительное заседание по делу Добкина

"06.12.2018 года подготовительное судебное заседание отложено в связи с неявкой одного из обвиняемых и двух защитников", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что в производстве суда находится уголовное производство по обвинению Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч. 2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины, Татьяны Овинниковой и Сергея Чечельницкого в совершении уголовных преступлений , предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины, Бориса Баронина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.2 ст .28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины, Владимира Конюхова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, Андрея Китченко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины.

Следующее заседание назначили на 31 января 2019 года на 10:30.

Как сообщал УНН, в судебном заседании 12 ноября объявили перерыв до 16 декабря в связи с неявкой трех защитников.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народного депутата Михаила Добкина. 14 июля 2017 года Верховная Рада Украины предоставил разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.

В Генеральной прокуратуре Украины вручили сообщение о подозрении Михаилу Добкину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.74
Bitcoin
$76,911.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.61
Золото
$3,047.25
Ethereum
$1,547.13