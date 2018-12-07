Суд перенес подготовительное заседание по делу Добкина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Подготовительное заседание суда в уголовном производстве в отношении народного депутата Михаила Добкина и других должностных лиц Харьковской области по обвинению в хищении земли стоимостью более 240 млн грн отложили из-за неявки одного из обвиняемых и двух защитников. Об этом сообщила пресс-служба Дзержинского райсуда Харькова, передает УНН.
"06.12.2018 года подготовительное судебное заседание отложено в связи с неявкой одного из обвиняемых и двух защитников", – говорится в сообщении.
В суде отметили, что в производстве суда находится уголовное производство по обвинению Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч. 2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины, Татьяны Овинниковой и Сергея Чечельницкого в совершении уголовных преступлений , предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины, Бориса Баронина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.2 ст .28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины, Владимира Конюхова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, Андрея Китченко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины.
Следующее заседание назначили на 31 января 2019 года на 10:30.
Как сообщал УНН, в судебном заседании 12 ноября объявили перерыв до 16 декабря в связи с неявкой трех защитников.
Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народного депутата Михаила Добкина. 14 июля 2017 года Верховная Рада Украины предоставил разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.
В Генеральной прокуратуре Украины вручили сообщение о подозрении Михаилу Добкину.