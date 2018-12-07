Суд переніс підготовче засідання у справі Добкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Підготовче засідання суду у кримінальному провадженні стосовно народного депутата Михайла Добкіна та інших посадовців Харківщини за обвинуваченням у розкраданні землі вартістю понад 240 млн грн відклали через неявку одного з обвинувачених та двох захисників. Про це повідомила прес-служба Дзержинського райсуду Харкова, передає УНН.
"06.12.2018 року підготовче судове засідання відкладено у зв’язку із неявкою одного з обвинувачених та двох захисників", – йдеться в повідомленні.
У суді зазначили, що у провадженні суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Михайла Добкіна у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, Тетяни Овіннікової та Сергія Чечельницького у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, Бориса Бароніна у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, Володимира Конюхова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, Андрія Кітченка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.
Наступне засідання призначили на 31 січня 2019 року на 10:30.
Як повідомляв УНН, у судовому засіданні 12 листопада оголосили перерву до 16 грудня у зв’язку з неявкою трьох захисників.
Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату Михайлу Добкіну. 14 липня 2017 року Верховна Рада України надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна.
У Генеральній прокуратурі України вручили повідомлення про підозру Михайлу Добкіну.