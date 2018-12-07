Суд переніс підготовче засідання у справі Добкіна

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Підготовче засідання суду у кримінальному провадженні стосовно народного депутата Михайла Добкіна та інших посадовців Харківщини за обвинуваченням у розкраданні землі вартістю понад 240 млн грн відклали через неявку одного з обвинувачених та двох захисників. Про це повідомила прес-служба Дзержинського райсуду Харкова, передає УНН.