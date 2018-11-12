Суд переніс на грудень справу Добкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Через неявку адвокатів Дзержинський районний суд Харкова переніс на 16 грудня засідання у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України Михайла Добкіна та інших посадовців Харківщини за обвинуваченням у розкраданні 75 га землі вартістю понад 240 млн грн. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
“У судовому засіданні, 12 листопада 2018 року оголошено перерву до 16:00 16 грудня 2018 року, у зв’язку з неявкою трьох захисників”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у суді, у провадженні Дзержинського районного суду міста Харкова перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Добкіна Михайла Марковича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, Овіннікової Тетяни Іванівни та Чечельницького Сергія Георгійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, Бароніна Бориса Івановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, Конюхова Володимира Віталійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, Кітченка Андрія Павловича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату України Михайлу Добкіну.
14 липня 2017 року Верховна Рада України надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Михайла Добкіна.
У Генеральній прокуратурі України вручили повідомлення про підозру нардепу Михайлу Добкіну.