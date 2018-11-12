Суд перенес на декабрь дело Добкина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за неявки адвокатов Дзержинский районный суд Харькова перенес на 16 декабря заседание в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Михаила Добкина и других должностных лиц Харьковской области по обвинению в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"В судебном заседании, 12 ноября 2018 года объявлен перерыв до 16:00 16 декабря 2018 года, в связи с неявкой трех защитников", - говорится в сообщении.
Как отметили в суде, в производстве Дзержинского районного суда города Харькова находится уголовное производство по обвинению Добкина Михаила Марковича в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст .364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины, Овинниковой Татьяны Ивановны и Чечельницкого Сергея Георгиевича в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины, Баронина Бориса Ивановича в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины, Конюхова Владимира Витальевича в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, Китченко Андрея Павловича в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенной подозрения народного депутата Украины Михаила Добкина.
14 июля 2017 года Верховная Рада Украины предоставил разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.
В Генеральной прокуратуре Украины вручили уведомление о подозрении нардепу Михаилу Добкину.