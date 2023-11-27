Суд отправил под стражу ривненского депутата из-за миллионных незадекларированных активов

Суд отправил под стражу депутата ровенского облсовета, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины". Он был уличен в недеклирировании состояния на миллионы долларов. Депутат может выйти из-под стражи в случае внесения залога в 192 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

По материалам ГБР, суд отправил под стражу депутата Ровенского областного совета, который является и заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины". Также он по решению суда может внести залог в 192 млн гривен - говорится в сообщении ГБР.

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Как сообщал УНН, ГБР разоблачило депутата на незадекларированном состоянии на миллионы долларов. Во время обысков у него было обнаружено и изъято более 4 млн долларов в разной валюте.

Также правоохранители нашли три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe, золотые монеты, слитки золота и тому подобное.