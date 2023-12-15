Суд отклонил требования запретить Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  64134 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  106945 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  106648 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  108139 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  161419 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  160611 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  149904 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  141133 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  143330 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  136289 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125302 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108055 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140358 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148725 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138790 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  122934 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  111811 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  108354 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  102253 просмотра
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

  •  101042 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
sud-otklonil-trebovaniya-zapretit-niderlandam-postavlyat-zapchasti-dlya-f-35-v-izrail

Суд отклонил требования запретить Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 12:29  •  18894 просмотра

Read in English

Нидерландский суд отклонил требование правозащитных групп остановить экспорт частей истребителей F-35 в Израиль из Нидерландов

Суд в Гааге отклонил требования правозащитных групп заблокировать экспорт деталей истребителей F-35 в Израиль, которые поставляют Нидерланды, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Нидерландский суд в пятницу отклонил требования правозащитных групп заблокировать нидерландскому правительству экспорт деталей истребителей F-35 в Израиль, которые, по их мнению, способствовали военным преступлениям, совершенным в осажденном секторе Газа", - говорится в материале.

Судьи заявили, что они должны оставить правительству Нидерландов свободу, когда дело доходит до взвешивания политических вопросов в решениях по экспорту оружия.

Правозащитные группы утверждали, что Израиль использовал самолеты для атак в Газе, во время которых погибали мирные жители. Они утверждали, что предотвращение этого было важнее, чем выполнение Нидерландами своих коммерческих или политических обязательств перед странами-союзниками.

Судьи согласились с тем, что, вероятно, F-35 способствовали бомбардировке Газы и возможным нарушением законов войны, но указали, что могут только решать вопрос, сделало ли правительство разумную оценку, позволив продолжить экспорт, пишет издание.

Напомним

В сентябре министр обороны Израиля Йоав Галант подал официальное письмо-запрос (LOR) к США и компании Lockheed Martin по закупке третьей эскадрильи из 25 самолетов F-35.

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости Мира
Суд відхилив вимоги заборонити Нідерландам постачати запчастини для F-35 до Ізраїлю
Court rejects demands to ban the Netherlands from supplying spare parts for F-35 to Israel
Новости по теме

Суд отклонил требования запретить Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль

Нидерландский суд отклонил требование правозащитных групп остановить экспорт частей истребителей F-35 в Израиль из Нидерландов.

Новости Мира •   •  18894 просмотра
Суд отклонил требования запретить Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль

"С вашей помощью мы победим": бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку

Бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку.

Общество •   •  16213 просмотра
"С вашей помощью мы победим": бойцы батальона поблагодарили Одесскую обладминистрацию за критически важную поддержку

Правоохранители будут расследовать подрыв гранат на Закарпатье по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием

Полиция расследует взрыв гранаты депутатом сельсовета на Закарпатье как террористический акт и незаконное обращение с оружием.

Криминал и ЧП •   •  21468 просмотра
Правоохранители будут расследовать подрыв гранат на Закарпатье по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием

ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу

Судья Киевского апелляционного суда Юрий Слива отстранен от правосудия до 30 января 2024 года.

Криминал и ЧП •   •  21420 просмотра
ВСП отстранил от правосудия судью Киевского апелляционного суда Сливу

До миллиона баррелей в сутки: россия резко увеличила экспорт дизельного топлива

Россия увеличила экспорт дизельного топлива до 1 млн баррелей в сутки, а Турция и Бразилия стали ведущими импортерами, что стало самым высоким показателем экспорта морского дизельного топлива с августа 2023 года.

Экономика •   •  20840 просмотра
До миллиона баррелей в сутки: россия резко увеличила экспорт дизельного топлива

Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны

Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны.

Общество •   •  19589 просмотра
Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны

Подрыв гранат депутатом на Закарпатье квалифицировали как теракт

Полиция квалифицировала как теракт подрыв гранат депутатом во время сессии в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье.

Криминал и ЧП •   •  23529 просмотра
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье квалифицировали как теракт

Подрыв гранаты на Закарпатье: подрывником оказался депутат от "Слуги народа"

Сергей Батрин, депутат от партии "Слуга народа", взорвал гранаты во время сессии в Керецком сельском совете на Закарпатье. В результате нападения пострадали 26 человек.

Криминал и ЧП •   •  22502 просмотра
Подрыв гранаты на Закарпатье: подрывником оказался депутат от "Слуги народа"

Даже в условиях войны: Украина получила высокую оценку Энергетического Сообщества по реформам в сфере энергетики

Украина достигла значительного прогресса в реформировании рынков электроэнергии и природного газа. Причем показатели имплементации в ключевых сферах достигли высоких процентов, несмотря на войну в стране.

Экономика •   •  22621 просмотра
Даже в условиях войны: Украина получила высокую оценку Энергетического Сообщества по реформам в сфере энергетики

В Кременчуге вандалы перевернули Ханукию

Украинская полиция задержала мужчину в Кременчуге за то, что он в состоянии алкогольного опьянения опрокинул ханукальную менору. Ему предъявлены обвинения в мелком хулиганстве.

Криминал и ЧП •   •  21183 просмотра
В Кременчуге вандалы перевернули Ханукию