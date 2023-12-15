Суд отклонил требования запретить Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль

Суд в Гааге отклонил требования правозащитных групп заблокировать экспорт деталей истребителей F-35 в Израиль, которые поставляют Нидерланды, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Нидерландский суд в пятницу отклонил требования правозащитных групп заблокировать нидерландскому правительству экспорт деталей истребителей F-35 в Израиль, которые, по их мнению, способствовали военным преступлениям, совершенным в осажденном секторе Газа", - говорится в материале.

Судьи заявили, что они должны оставить правительству Нидерландов свободу, когда дело доходит до взвешивания политических вопросов в решениях по экспорту оружия.

Правозащитные группы утверждали, что Израиль использовал самолеты для атак в Газе, во время которых погибали мирные жители. Они утверждали, что предотвращение этого было важнее, чем выполнение Нидерландами своих коммерческих или политических обязательств перед странами-союзниками.

Судьи согласились с тем, что, вероятно, F-35 способствовали бомбардировке Газы и возможным нарушением законов войны, но указали, что могут только решать вопрос, сделало ли правительство разумную оценку, позволив продолжить экспорт, пишет издание.

Напомним

В сентябре министр обороны Израиля Йоав Галант подал официальное письмо-запрос (LOR) к США и компании Lockheed Martin по закупке третьей эскадрильи из 25 самолетов F-35.