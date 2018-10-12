Суд ожидает услышать последнее слово Януковича по делу о госизмене 23 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Коллегия судей Оболонского районного суда Киева рассчитывает услышать 23 октября обращение в суде с последним словом обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня заявил председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко, определяя дополнительные даты судебных заседаний, передает корреспондент УНН.
“Определяем следующие даты для завершения выступлений в дебатах стороны защиты и последнего слова Виктора Федоровича Януковича”, — сказал Девятко.
Таким образом, по решению суда, следующие судебные заседания по делу состоятся: 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 октября.
“Это резервные даты. То есть мы планируем, что уже 22 октября у нас выступит защитник Байдык, а 23 октября мы сможем услышать обращение в суд с последним словом Виктора Федоровича Януковича. Сейчас объявляется перерыв на 9:00 19 октября”, — отметил Девятко.
Стоит отметить, что суд во время сегодняшнего заседания пошел на встречу адвокату Горошинскому и удовлетворил его ходатайство об определении дополнительной даты для завершения своего выступления в судебных дебатах.
“Я на следующем заседании буду лаконичен... Достаточно завершить (выступление) в течение трех часов”, — заверил Горошинский.
Напомним, 12 октября суд продолжил заслушивать выступление в дебатах адвоката Януковича.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.