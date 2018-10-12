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Суд очікує почути останнє слово Януковича у справі про держзраду 23 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Колегія суддів Оболонського районного суду Києва розраховує почути 23 жовтня звернення до суду з останнім словом обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Про це сьогодні заявив головуючий у судовому процесі суддя Владислав Дев’ятко, визначаючи додаткові дати судових засідань, передає кореспондент УНН.

“Визначаємо наступні дати для завершення виступів у дебатах сторони захисту та останнього слова Віктора Федоровича Януковича”, — сказав Дев’ятко.

Таким чином, за рішенням суду, наступні судові засідання у справі відбудуться: 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 і 31 жовтня.

“Це резервні дати. Тобто ми плануємо, що вже 22 жовтня у нас виступить захисник Байдик, а 23 жовтня ми зможемо почути звернення до суду з останнім словом Віктора Федоровича Януковича. Наразі оголошується перерва на 9 годину 19 жовтня”, — наголосив Дев’ятко.

Варто зазначити, що суд під час сьогоднішнього засідання пішов на зустріч адвокату Горошинському і задовільнив його клопотання про визначення додаткової дати для завершення свого виступу у судових дебатах.

“Я наступного засідання буду лаконічним... Вистачить завершити (виступ) протягом трьох годин”, — запевнив Горошинський.

Нагадаємо, 12 жовтня суд продовжив заслуховувати виступ у дебатах адвоката Януковича.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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