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Суд назначил нардепу Тищенко залог в 10 млн грн, а также обязал носить электронный браслет

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

Высший антикоррупционный суд избрал Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. На депутата возложены обязанности сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет.

Суд назначил нардепу Тищенко залог в 10 млн грн, а также обязал носить электронный браслет

Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога. Его размер составляет 10 миллионов гривен. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.

На Тищенко возложены процессуальные обязанности — являться к следствию и в суд по первому требованию, сдать на хранение заграничные паспорта, а также носить электронное средство контроля.

Как сообщал УНН, во время судебного заседания сторона САП обратилась в суд с просьбой избрать народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время прокуратура предлагала определить альтернативную меру пресечения — залог в размере 19 млн гривен.

Добавим

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении народному депутату в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Действия Тищенко квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

Высший антикоррупционный суд 3 июля начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Николая Тищенко. 

Алла Киосак

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