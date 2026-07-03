Суд назначил нардепу Тищенко залог в 10 млн грн, а также обязал носить электронный браслет
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд избрал Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. На депутата возложены обязанности сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет.
Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога. Его размер составляет 10 миллионов гривен. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.
На Тищенко возложены процессуальные обязанности — являться к следствию и в суд по первому требованию, сдать на хранение заграничные паспорта, а также носить электронное средство контроля.
Как сообщал УНН, во время судебного заседания сторона САП обратилась в суд с просьбой избрать народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время прокуратура предлагала определить альтернативную меру пресечения — залог в размере 19 млн гривен.
Добавим
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении народному депутату в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.
Действия Тищенко квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним
Высший антикоррупционный суд 3 июля начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Николая Тищенко.