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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107534 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124446 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 128283 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 187848 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 221233 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138908 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131255 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Суд наложил арест на ТМ "Гавриловские цыплята"

Суд наложил арест на ТМ "Гавриловские цыплята"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Производитель курятины "Гавриловские курчата" обанкротился, а сам бренд теперь под арестом, сообщает УНН со ссылкой на судебные материалы.

Кроме ТМ “Гавриловские курчата”, под арестом торговые марки “Аgromars” и “MARSFF’S”, которые зарегистрированы за юрлицом ООО “Комплекс Агромарс”.

В контексте

На 14-м году своего существования обанкротилась компания “Агромарс”, производитель известной в Украине курятины “Гавриловские курчата”.

Объявления о возбуждении дела о банкротстве датировано 15 июля этого года Хозяйственным судом Киева. В течение 30 дней после этого все кредиторы могли предъявить свои требования, которые накопилось немало.

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