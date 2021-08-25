В Україні збанкрутував один з найбільших виробників курятини

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Оголошення про порушення справи про банкрутство датовано 15 липня цього року Господарським судом Києва. Протягом 30 днів після цього всі кредитори могли пред'явити свої вимоги, яких накопичилося чимало.

Про те, що в компанії серйозна криза стало відомо ще на початку року, коли припинився випуск продукції.

Однак виробник все ще сподівався "стати на ноги". Тепер вже ясно, що "Гаврилівські курчата" йдуть в історію. Втім, не виключено, що виробництво намагатимуться відроджувати вже інші інвестори, серед яких деякі ЗМІ називають власника АТБ. Але для початку їм доведеться розібратися з багатомільйонними боргами нинішніх власників Марини та Євгена Сігал.

Додамо, що низка невдач переслідує "Гаврилівських курчат" вже не перший рік. Серед великих скандалів: могильник під Києвом і пожежонебезпека "Курганського бройлера" (структурний підрозділ).