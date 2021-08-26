Суд наклав арешт на ТМ "Гаврилівські курчата"

Окрім ТМ “Гаврилівські курчата”, під арештом торгові марки “Аgromars” та “MARSFF’S”, що зареєстровані за юрособою ТОВ “Комплекс Агромарс”.

В контексті

На 14-му році свого існування збанкрутувала компанія “Агромарс”, виробник відомої в Україні курятини “Гаврилівські курчата”.

Оголошення про порушення справи про банкрутство датовано 15 липня цього року Господарським судом Києва. Протягом 30 днів після цього всі кредитори могли пред’явити свої вимоги, яких накопичилося чимало.