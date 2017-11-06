Суд дал разрешение на заочное осуждение в отношении экс-представителя Путина в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева предоставил разрешение на специальное судебное производство в отношении полномочного представителя президента РФ Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе, а ранее представителя в "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщил УНН военный прокурор Руслан Кравченко.
"Сегодня Святошинский суд дал разрешение на его заочное осуждение", - сказал прокурор.
Как сообщал УНН, в октябре 2016 суд разрешил заочно расследовать дело в отношении экс-представителя Путина в Крыму и заместителя командующего ПВО ВС РФ.
30 ноября 2016 года военная прокуратура завершила заочное следствие по подозрению бывшего уполномоченного представителя Президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" О.Белавенцева в совершении преступлений по ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене) и ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
В 2016 году он стал полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.