Суд дал разрешение на заочное осуждение в отношении экс-представителя Путина в Крыму

"Сегодня Святошинский суд дал разрешение на его заочное осуждение", - сказал прокурор.

Как сообщал УНН, в октябре 2016 суд разрешил заочно расследовать дело в отношении экс-представителя Путина в Крыму и заместителя командующего ПВО ВС РФ.

30 ноября 2016 года военная прокуратура завершила заочное следствие по подозрению бывшего уполномоченного представителя Президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" О.Белавенцева в совершении преступлений по ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене) и ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В 2016 году он стал полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.