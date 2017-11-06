Суд надав дозвіл на заочне засудження щодо екс-представника Путіна у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне судове провадження стосовно повноважного представника президента РФ Володимира Путіна у Північнокавказькому федеральному окрузі, а раніше представника у "Кримському федеральному окрузі" Олега Бєлавєнцева, який обвинувачується у державній зраді. Про це повідомив УНН військовий прокурор Руслан Кравченко.
"Сьогодні Святошинський суд надав дозвіл на його заочне засудження", - сказав прокурор.
Як повідомляв УНН, у жовтні 2016 року суд дозволив заочно розслідувати справу щодо екс-представника В.Путіна у Криму та заступника командувача ПВО ЗС РФ.
30 листопада 2016 року військова прокуратура завершила заочне слідство за підозрою колишнього уповноваженого представника Президента Російської Федерації у “Кримському федеральному окрузі” О.Бєлавєнцева у вчиненні злочинів за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (підбурювання до державної зради) та ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (пособництво у ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) КК України.
У 2016 році він став повноважним представником президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі.