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Суд надав дозвіл на заочне засудження щодо екс-представника Путіна у Криму

Суд надав дозвіл на заочне засудження щодо екс-представника Путіна у Криму

Київ • УНН

 • 21204 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне судове провадження стосовно повноважного представника президента РФ Володимира Путіна у Північнокавказькому федеральному окрузі, а раніше представника у "Кримському федеральному окрузі" Олега Бєлавєнцева, який обвинувачується у державній зраді. Про це повідомив УНН військовий прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні Святошинський суд надав дозвіл на його заочне засудження", - сказав прокурор.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2016 року суд дозволив заочно розслідувати справу щодо екс-представника В.Путіна у Криму та заступника командувача ПВО ЗС РФ

30 листопада 2016 року військова прокуратура завершила заочне слідство за підозрою колишнього уповноваженого представника Президента Російської Федерації у “Кримському федеральному окрузі” О.Бєлавєнцева у вчиненні злочинів за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (підбурювання до державної зради) та ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (пособництво у ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) КК України. 

У 2016 році він став повноважним представником президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі.

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