Суд избирает меру пресечения водителю-участнику смертельного ДТП на Караваевых Дачах

Фото: Андрей Ходьков, фотограф UNN

Шевченковский районный суд города Киева сегодня, 29 июля, начал рассматривать вопрос о продлении меры пресечения виновнику ДТП на Караваевых Дачах в Киеве, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН.

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Речь идет о 49-летнем Павле Плешивцеве, который 5 июня не справился с управлением автомобиля и на большой скорости слетел с дороги и въехал в подземный пешеходный переход. Тогда погибли четыре человека:

работница детсада Ирина Лазарева;

старший лейтенант Соломенского управления полиции - 24-летний Дмитрий Бондарчук;

лейтенант Соломенского управления полиции - 21-летний Денис Будченко;

12-летний Григорий Глушич.

8 июня суд уже избрал Плешивцеву меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Срок истекает 3 августа, поэтому суд собрался, чтобы продлить его.

Председательствует на заседании судья Оксана Хардина.

Уже известно, что Плешивцева на заседании не будет: у него проблемы со здоровьем, поэтому мужчина присоединится онлайн. В связи с этим адвокаты подозреваемого ходатайствуют о закрытом судебном заседании, чтобы сохранить врачебную тайну.

Прокурор, в свою очередь, ходатайствует о продлении меры пресечения на 30 суток без права внесения залога.

Отметим, что в зал суда пришли и родственники погибшего 12-летнего подростка. Они принесли фотографии мальчика.

Что известно об аварии на Караваевых Дачах

5 июня в Соломенском районе Киева. В 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Соломенском районе Киева автомобиль Mercedes-Benz C300 на большой скорости слетел с дороги и убил 4-х человек, среди которых - ребенок.

За рулем был 49-летний Павел Плешивцев. Он тоже получил травмы, с которыми его госпитализировали. После того, как подозреваемый пришел в себя, сказал, что авария произошла из-за непреодолимых обстоятельств. По словам Плешивцева, за рулем ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и автоматически нажал ногой на педаль газа.

Однако следствие утверждает, что Плешивцев уже неоднократно создавал опасные ситуации на дороге и нарушал правила. Так, за ним зафиксировали 39 нарушений правил дорожного движения, большинство из которых касались превышения скорости.

Кроме того, несколькими месяцами ранее, в марте 2026 года с его участием уже произошло ДТП. Тогда обошлось без пострадавших.

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