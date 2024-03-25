Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Высший антикоррупционный суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского и его бывшего первого заместителя, которые подозреваются в злоупотреблении властью и служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

25 марта 2024 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя, которые подозреваются в злоупотреблении властью и служебным положением. - говорится в сообщении САП.

Детали

Установлен срок для ознакомления до 23 июля 2024 года включительно. По истечении этого времени сторона уголовного производства будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам.

В САП отметили, что 8 августа 2023 года досудебное расследование по делу было завершено.

С того времени сторона защиты знакомится с материалами дела. - информирует САП.

Контекст

В 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный". Этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.

Зато в соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями. В результате, ГП АМПУ было нанесено более 49,63 млн долл. США убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Дополнение

В феврале 2023 года экс-министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому и его бывшему первому заместителю сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.