Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  91911 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  104573 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  155729 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  151300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153077 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215015 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180823 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176811 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172855 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140450 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского

  •  12621 просмотра
Президент Литвы назначил Кащюнаса новым главой Минобороны

Президент Литвы назначил Кащюнаса новым главой Минобороны

  •  12969 просмотра
Ищут украинское подполье: оккупанты на ВОТ увеличили количество блокпостов

Ищут украинское подполье: оккупанты на ВОТ увеличили количество блокпостов

  •  14775 просмотра
Сольский обсудил с бельгийским коллегой продолжение беспошлинной торговли с ЕС

Сольский обсудил с бельгийским коллегой продолжение беспошлинной торговли с ЕС

  •  14569 просмотра
Враг атакует ракетами: в Одессе прогремели повторные взрывы

Враг атакует ракетами: в Одессе прогремели повторные взрывы

  •  15542 просмотра
Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели - Сирота

Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели - Сирота

  •  19054 просмотра
В Одессе прогремел взрыв - СМИ

В Одессе прогремел взрыв - СМИ

  •  18097 просмотра
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики

  •  19227 просмотра
россияне атаковали Херсонщину с авиации: погиб человек, есть повреждения

россияне атаковали Херсонщину с авиации: погиб человек, есть повреждения

  •  19404 просмотра
В столице начался прием в первые классы - КГГА

В столице начался прием в первые классы - КГГА

  •  18672 просмотра

Популярные

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

  •  102374 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

  •  121838 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

  •  110417 просмотра
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

  •  108796 просмотра
"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

  •  104031 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  381734 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  341878 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  362213 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  385506 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  476777 просмотра

Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Бывшему министру инфраструктуры Пивоварскому и его заместителю, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму $49,63 млн, суд продлил срок ознакомления с материалами дела до 23 июля.

политика •   •  12621 просмотра
Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Президент Литвы назначил Кащюнаса новым главой Минобороны

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил Лауринаса Кащюнаса новым министром национальной обороны.

Новости Мира •   •  12969 просмотра
Президент Литвы назначил Кащюнаса новым главой Минобороны

Ищут украинское подполье: оккупанты на ВОТ увеличили количество блокпостов

На оккупированных территориях российские войска поставили дополнительные контрольно-пропускные пункты и усилили обыски под видом борьбы с терроризмом, но на самом деле с целью запугивания местных жителей и захвата оставшегося имущества.

Война •   •  14775 просмотра
Ищут украинское подполье: оккупанты на ВОТ увеличили количество блокпостов

Сольский обсудил с бельгийским коллегой продолжение беспошлинной торговли с ЕС

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился в Брюсселе со своим бельгийским коллегой Давидом Кларенвалем, чтобы обсудить продление режима автономной торговли между Украиной и ЕС еще на один год.

Экономика •   •  14569 просмотра
Сольский обсудил с бельгийским коллегой продолжение беспошлинной торговли с ЕС

Враг атакует ракетами: в Одессе прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы произошли в Одессе после того, как город был обстрелян баллистическими ракетами из оккупированного Крыма.

Война •   •  15542 просмотра
Враг атакует ракетами: в Одессе прогремели повторные взрывы

Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели - Сирота

По словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели. После этого можно будет оценить последствия обстрела. На полное восстановление поврежденной после ракетной атаки россии гидроэлектростанции ДнепроГЭС уйдут годы, поскольку машинный зал требует полной перестройки, а многие агрегаты - изготовления с нуля.

Война •   •  19054 просмотра
Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели - Сирота

В Одессе прогремел взрыв - СМИ

В Одессе прогремел взрыв на фоне широкомасштабной воздушной тревоги и сообщений о запуске ракеты в сторону города.

Война •   •  18097 просмотра
В Одессе прогремел взрыв - СМИ

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики

Украина объявила широкомасштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистической ракетной атаки с юга, причем, как сообщается, ракета была выпущена в сторону Одессы.

Война •   •  19227 просмотра
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики

россияне атаковали Херсонщину с авиации: погиб человек, есть повреждения

Мужчина погиб вблизи Новоберислава Херсонской области, предварительно, от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника во время обстрелов населенных пунктов региона.

Общество •   •  19404 просмотра
россияне атаковали Херсонщину с авиации: погиб человек, есть повреждения

В столице начался прием в первые классы - КГГА

С 25 марта по 31 мая начался набор в первые классы киевских коммунальных школ, заявления принимаются лично, в электронном виде или по почте, приоритетным критерием зачисления является территориальная доступность.

Общество •   •  18672 просмотра
В столице начался прием в первые классы - КГГА