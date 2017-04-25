Суд частично удовлетворил кассацию "Киевского метрополитена" к "Укррослизингу"

"Высший хозяйственный суд Украины рассмотрел дело по ООО "Укррослизинг" приняв решение не в пользу предприятия. Суд частично удовлетворил кассационную жалобу КП "Киевский метрополитен" отказав ООО "Укррослизинг" в удовлетворении исковых требований о взыскании пени в сумме 42 млн грн. В другой части решения предыдущих инстанций суд оставил без изменений", - говорится в сообщении.

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Напомним, 16 марта 2017 Киевский апелляционный хозяйственный суд взыскал с "Киевского метрополитена" в пользу "Укррослизинг" 1,97 млрд грн по договору от 2009 года на поставку 100 вагонов.

В частности, среди основной суммы взыскания, пеня за ненадлежащее исполнение обязательств составила более 42 млн грн.