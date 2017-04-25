Суд частично удовлетворил кассацию "Киевского метрополитена" к "Укррослизингу"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33928 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100371 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151987 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114707 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115476 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111924 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103877 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106932 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103449 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152491 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд частично удовлетворил кассацию "Киевского метрополитена" к "Укррослизингу"

Суд частично удовлетворил кассацию "Киевского метрополитена" к "Укррослизингу"

Киев  •  УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Высший хозяйственный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу КП "Киевский метрополитен" к ООО "Укррослизинг" и отменил требование о взыскании пени в сумме 42 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Высший хозяйственный суд Украины рассмотрел дело по ООО "Укррослизинг" приняв решение не в пользу предприятия. Суд частично удовлетворил кассационную жалобу КП "Киевский метрополитен" отказав ООО "Укррослизинг" в удовлетворении исковых требований о взыскании пени в сумме 42 млн грн. В другой части решения предыдущих инстанций суд оставил без изменений", - говорится в сообщении.

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Напомним, 16 марта 2017 Киевский апелляционный хозяйственный суд взыскал с "Киевского метрополитена" в пользу "Укррослизинг" 1,97 млрд грн по договору от 2009 года на поставку 100 вагонов.

В частности, среди основной суммы взыскания, пеня за ненадлежащее исполнение обязательств составила более 42 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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