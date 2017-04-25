Суд частково задовольнив касацію “Київського метрополітену” до “Укррослізингу”

“Вищий господарський суд України розглянув справу по ТОВ „Укррослізинг“ прийнявши рішення не на користь підприємства. Суд частково задовольнив касаційну скаргу КП „Київський метрополітен“ відмовивши ТОВ „Укррослізинг“ у задоволенні позовних вимог про стягнення пені в сумі 42 млн. грн. В іншій частині рішення попередніх інстанцій суд залишив без змін”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 16 березня 2017 року Київський апеляційний господарський суд стягнув з “Київського метрополітену” на користь “Укррослізингу” 1,97 млрд грн по договору від 2009 року на поставку 100 вагонів.

Зокрема, серед основної суми стягнення, пеня за неналежне виконання зобов’язань становила понад 42 млн грн.