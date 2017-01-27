Суд арестовал с возможностью внесения залога экс-чиновников ГПЗКУ - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога трем подозреваемым в нанесении ущерба ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ). Об этом говорится на официальной странице НАБУ в Facebook, передает УНН.
"В отношении экс-чиновников ГПЗКУ суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в полной мере", - говорится в сообщении.
В НАБУ уточнили, что в качестве альтернативы содержания под стражей экс-главному советнику председателя правления ГПЗКУ назначен залог в размере 60 млн грн, экс-начальнику информационно-аналитического управления - 40 млн грн.
"Представителю международного зернотрейдера, по версии следствия, причастного к нанесению ущерба ГПЗКУ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн", - сообщили в НАБУ.
Как сообщал ранее УНН, трем лицам сообщили о подозрении в нанесении ущерба ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" в размере более 60 миллионов долларов.
При этом детективы НАБУ во время обысков у экс-чиновника ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины", изъяли ценную коллекцию часов.