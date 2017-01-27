Суд арештував з можливістю внесення застави екс-посадовців ДПЗКУ - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави трьом підозрюваним у завданні збитків ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (ДПЗКУ). Про це йдеться на офіційній сторінці НАБУ у Facebook, передає УНН.
"Стосовно екс-посадовців ДПЗКУ суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в повній мірі", - йдеться у повідомленні.
У НАБУ уточнили, що як альтернативу тримання під вартою екс-головному раднику голови правління ДПЗКУ призначено заставу у розмірі 60 млн грн, екс-начальнику інформаційно-аналітичного управління - 40 млн грн.
"Представнику міжнародного зернотрейдера, за версією слідства, причетного до завдання збитків ДПЗКУ, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн“,- повідомили у НАБУ.
Як повідомляв раніше УНН, трьом особам повідомили про підозру в завданні збитків ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація України” у розмірі понад 60 мільйонів доларів.
При цьому детективи НАБУ під час обшуків у екс-посадовця ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація України”, вилучили коштовну колекцію годинників.