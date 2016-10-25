Суд арестовал подозреваемого в убийстве супругов в Донецкой области

Установлено, что 18 октября в г. Курахово в одном из многоквартирных домов обнаружены тела 27-летней женщины и ее 34-летнего мужа. Пострадавшие забиты до смерти в собственном доме во время сна.

Сегодня, 25 октября первый районный суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.