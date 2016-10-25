Суд арештував підозрюваного у вбивстві подружжя на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Підозрюваному у вбивстві подружжя на Донеччині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції в Донецькій області.
Установлено, що 18 жовтня у м. Курахове в одному з багатоквартирних будинків виявлено тіла 27-річної жінки та її 34-річного чоловіка. Потерпілі забиті до смерті у власній оселі під час сну.
Сьогодні, 25 жовтня ий районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.