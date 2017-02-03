Суд арестовал квартиру И.Калетника, которую он подарил родственникам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Печерский суд наложил арест на квартиру семьи экс-вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника. Об этом сообщает УНН со ссылкой Единый государственный реестр судебных решений.
Суд принял решение о наложении ареста на квартиру в уголовном производстве №42014000000001216 (на ул. Владимирской 49А - ред.).
Отметим, что данная квартира признана вещественным доказательством в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Игоря Калетника. Эту квартиру экс-вице-спикер получил от своего отца, бывшего нардепа от Партии регионов Григория Калетника. Позже квартира оказалась в собственности свекра сестры Игоря Калетника.
Следователь ГПУ считает, что договоры дарения и купли-продажи были фиктивными и заключались, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.
Напомним, 25 февраля 2014 года неизвестные ограбили дом бывшего вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника.