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Financial Times

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Суд арестовал квартиру И.Калетника, которую он подарил родственникам

Киев • УНН

 • 7972 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Печерский суд наложил арест на квартиру семьи экс-вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника. Об этом сообщает УНН со ссылкой Единый государственный реестр судебных решений.

Суд арестовал квартиру И.Калетника, которую он подарил родственникам

Суд принял решение о наложении ареста на квартиру в уголовном производстве №42014000000001216 (на ул. Владимирской 49А - ред.).

Отметим, что данная квартира признана вещественным доказательством в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Игоря Калетника. Эту квартиру экс-вице-спикер получил от своего отца, бывшего нардепа от Партии регионов Григория Калетника. Позже квартира оказалась в собственности свекра сестры Игоря Калетника.

Следователь ГПУ считает, что договоры дарения и купли-продажи были фиктивными и заключались, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.

Напомним, 25 февраля 2014 года неизвестные ограбили дом бывшего вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника.

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