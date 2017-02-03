Суд арештував квартиру І.Калетніка, яку він подарував родичам
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Печерський суд наклав арешт на квартиру родини екс-віце-спікера Верховної Ради Ігоря Калетніка. Про це повідомляє УНН з посиланням Єдиний державний реєстр судових рішень.
Суд ухвалив рішення, про накладення на арешт квартири у кримінальному провадженні №42014000000001216 (на вул. Володимирській 49А - ред.).
Зазначимо, що дана квартира визнана речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Ігоря Калетніка. Цю квартиру екс-віце-спікер отримав від свого батька, колишнього нардепа від Партії регіонів Григорія Калетніка. Пізніше квартира опинилась у власності свекра сестри Ігоря Калетніка.
Слідчий ГПУ вважає, що договори дарування і купівлі-продажу були фіктивними і укладались, щоб приховати незаконне походження коштів.
Нагадаємо, 25 лютого 2014 року невідомі грабували будинок колишнього віце-спікера Верховної Ради Ігора Калетніка.