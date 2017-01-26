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Суд арестовал автомобиль еще одного подозреваемого по делу агрохолдинга "Агрейн"

Суд арестовал автомобиль еще одного подозреваемого по делу агрохолдинга "Агрейн"

Киев • УНН

 • 9301 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Днепровский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и наложил арест на имущество еще одного подозреваемого по делу "Агрейна", передает УНН.

В частности, арест был наложен на транспортное средство подозреваемого с целью запрета их отчуждения.

Как сообщал УНН, сегодня Днепровский районный суд Киева арестовал имущество подозреваемого по делу агрохолдинга "Агрейн" а.Паришкуры.

Накануне в СБУ сообщили, что во время обысков у подозреваемых в служащих "Агрейна" изъяли 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, а также документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.

Украинские Национальные Новости

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