Суд арестовал автомобиль еще одного подозреваемого по делу агрохолдинга "Агрейн"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Днепровский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и наложил арест на имущество еще одного подозреваемого по делу "Агрейна", передает УНН.
В частности, арест был наложен на транспортное средство подозреваемого с целью запрета их отчуждения.
Как сообщал УНН, сегодня Днепровский районный суд Киева арестовал имущество подозреваемого по делу агрохолдинга "Агрейн" а.Паришкуры.
Накануне в СБУ сообщили, что во время обысков у подозреваемых в служащих "Агрейна" изъяли 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, а также документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.