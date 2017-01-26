Суд арештував автомобіль ще одного підозрюваного у справі агрохолдингу “Агрейн”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Дніпровський районний суд м. Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та наклав арешт на майно ще одного підозрюваного у справі “Агрейну”, передає УНН.
Зокрема, арешт було накладено на транспортний засіб підозрюваного з метою заборони їх відчуження.
Як повідомляв УНН, сьогодні Дніпровський районний суд м.Києва заарештував майно підозрюваного у справі агрохолдингу "Агрейн" О.Паришкури.
Напередодні в СБУ повідомили, що під час обшуків у підозрюваних в службовців “Агрейну” вилучили 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, а також документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи.