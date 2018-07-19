Современное рабство: Украина оказалась в первой половине антирейтинга

Согласно данным из таблицы Глобального индекса рабства, в Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства. Так, примерная доля тех, кто живет в стране в условиях современного рабства, составляет 6,41 на 1000.

Среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на пятом месте среди стран с самым высоким уровнем современного рабства, где Беларусь - на первом, а Россия - на восьмом. Согласно данным в таблице по регионам мира, абсолютное количество жертв этого явления в Украине составляет 301 тысяча.

При этом отмечается, что реагирование украинского правительства на это явление соответствует среднему уровню среди всех исследуемых стран.

Россия в глобальном рейтинге оказалась на 64 месте. На первом месте - Северная Корея, где самая высокая распространенность современного рабства в мире, причем один из каждых 10 граждан КНДР пострадал от этой практики.

Более 2,6 миллиона человек живут в Северной Корее в условиях современного рабства, свидетельствуют данные отчета. В докладе также утверждается, что правительство Северной Кореи имеет самый слабый механизм реагирования на рабство среди всех исследованных стран.

В докладе определяется современное рабство как рабство, а также торговля людьми, принудительный труд, долговая кабала, принудительный или рабский брак, а также продажа и эксплуатация детей.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН Украины, академик НАН Украины Элла Либанова заявила, что 52 миллиона в Украине уже никогда не будет, а если будет - это будут не украинцы.