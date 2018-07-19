Сучасне рабство: Україна опинилася у першій половині антирейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Україна опинилася на 49-й позиції зі 167 країн світу у рейтингу поширеності сучасного рабства. Про це свідчать дані Глобального індексу рабства, передає УНН.
Згідно з даними з таблиці Глобального індексу рабства, в Україні нараховується 286 тисяч людей, які живуть в умовах сучасного рабства. Так, приблизна частка тих, хто живе в країні в умовах сучасного рабства, становить 6,41 на 1000.
Серед країн Європи і Центральної Азії Україна опинилася на п'ятому місці серед країн із найвищим рівнем сучасного рабства, де Білорусь - на першому, а Росія - на восьмому. Згідно з даними у таблиці по регіонах світу, абсолютна кількість жертв цього явища в Україні становить 301 тисячу.
При цьому зазначається, що реагування українського уряду на це явище відповідає середньому рівню серед усіх досліджуваних країн.
Росія у глобальному рейтингу опинилася на 64 місці. На першому місці - Північна Корея, де найвища поширеність сучасного рабства в світі, причому один з кожних 10 громадян КНДР постраждав від цієї практики.
Більше 2,6 мільйона людей живуть у Північній Кореї в умовах сучасного рабства, свідчать дані звіту. У доповіді також стверджується, що уряд Північної Кореї має найслабший механізм реагування на рабство серед усіх досліджених країн.
У доповіді визначається сучасне рабство як саме рабство, а також торгівля людьми, примусова праця, боргова кабала, примусовий чи рабський шлюб, а також продаж і експлуатація дітей.
Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України, академік НАН України Елла Лібанова заявила, що 52 мільйони в Україні вже ніколи не буде, а якщо буде - це будуть не українці.