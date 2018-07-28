Студенческое общежитие обвалилось в Житомирской области

"28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития. Погибших и травмированных в результате происшествия нет", - сообщили в ведомстве.

В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м. В целом помещение - на три подъезда, на 225 жилых комнат.

На месте происшествия работает оперативная группа управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Напомним, во Львове из общежития выпал студент.