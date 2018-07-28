Студентський гуртожиток обвалився на Житомирщині

"28 липня близько 6:00 у селі Нова Чортория Любарського району на території Новочорторийського державного аграрного технікуму сталося частково руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Загиблих та травмованих внаслідок події немає", - повідомили у відомстві.

Внаслідок обвалу зруйновано 25 житлових кімнат, загальною площею близько 250 кв. м. Загалом будинок - на три під’їзди, на 225 житлових кімнат.

На місці події працює оперативна група управління ДСНС України у Житомирській області.

Нагадаємо, у Львові з гуртожитку випав студент.