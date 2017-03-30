Студент устроил резню в столичном ресторане
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В киевском ресторане 21-летний студент напал с ножом на одного из посетителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В полночь в полицию от охранника ресторана поступило сообщение о том, что одному из гостей нанесли ножевые ранения.
По месту вызова правоохранители установили: между посетителями ресторана возник словесный конфликт. В результате один из парней схватил нож и ударил оппонента в грудь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
За сутки правоохранители задержали 21-летнего студента столичного вуза, который признался в совершении преступления, но причину нанесения ножевых ранений объяснить не смог. Сейчас состояние пострадавшего стабилизировалось.
Правоохранителями начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет заключения.
Как сообщал УНН, неизвестные напали с битами и стреляли в чиновника в Киеве.