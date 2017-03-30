Студент влаштував різанину в столичному ресторані

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В київському ресторані 21-річний студент напав з ножем на одного з відвідувачів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Опівночі до поліції від охоронця ресторану надійшло повідомлення про те, що одному з гостей нанесли ножові поранення.

За місцем виклику правоохоронці встановили: між відвідувачами ресторану виник словесний конфлікт. У результаті один із молодиків схопив ножа та вдарив опонента у груди. Зловмисник із місця події втік.

За добу правоохоронці затримали 21-річного студента столичного вузу, який зізнався у вчиненні злочину, але причину нанесення ножових поранень пояснити не зміг. Наразі стан потерпілого стабілізувався.

Правоохоронцями розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, невідомі напали з битами та стріляли в посадовця у Києві.

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