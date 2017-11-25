СЦКК: украинские военные на Донбассе не продвигались вперед

"Украинская сторона СЦКК информирует: подразделения ВС Украины не осуществляли продвижения вперед. Силы АТО полностью придерживаются минских договоренностей. Подразделения ВС Украины в зоне проведения АТО могут совершенствовать свои позиции на линии разграничения сторон в пределах минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Как отметила украинская сторона СЦКК, против Украины со стороны Российской Федерации, ОРДО и ОРЛО ведется информационная война, направленная на дискредитацию ВС Украины, сил АТО в глазах мирового сообщества.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные заявления ОРДО и ОРЛО и их СМИ - это информационная провокация, которую они "приурочили" к визиту первого заместителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в Донецкую и Луганскую области с целью дестабилизации обстановки среди мирного населения в регионе" , - говорится в заявлении.

Напомним, под Горловкой ВСУ взяли под контроль два села, расположенные в "серой зоне"