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СЦКК: українській військові на Донбасі не просувалися вперед

СЦКК: українській військові на Донбасі не просувалися вперед

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українська сторона СЦКК поінформувала, що підрозділи Збройних сил України на Донбасі не здійснювали просування вперед, а ОРДО і ОРЛО не припиняють використовувати інформаційні провокації для дискредитації ЗС України та сил АТО. Відповідну заяву оприлюднив прес-центр штабу АТО, передає УНН.

"Українська сторона СЦКК інформує: підрозділи ЗС України не здійснювали просування вперед. Сили АТО повністю дотримуються мінських домовленостей. Підрозділи ЗС України в зоні проведення АТО можуть удосконалювати свої позиції на лінії розмежування сторін в межах мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Як зазначила українська сторона СЦКК, проти України з боку Російської Федерації, ОРДО і ОРЛО ведеться інформаційна війна, яка направлена на дискредитацію ЗС України, сил АТО в очах світового співтовариства.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що подібні заяви ОРДО і ОРЛО та їхніх ЗМІ – це інформаційна провокація, які вони "приурочили" до візиту першого заступника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александра Хуга в Донецьку і Луганську області з метою дестабілізації обстановки серед мирного населення в регіоні", - сказано в заяві.

Нагадаємо, під Горлівкою ЗСУ взяли під контроль два села, розташовані у "сірій зоні".

Українські Національні Новини

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