СЦКК: українській військові на Донбасі не просувалися вперед

"Українська сторона СЦКК інформує: підрозділи ЗС України не здійснювали просування вперед. Сили АТО повністю дотримуються мінських домовленостей. Підрозділи ЗС України в зоні проведення АТО можуть удосконалювати свої позиції на лінії розмежування сторін в межах мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Як зазначила українська сторона СЦКК, проти України з боку Російської Федерації, ОРДО і ОРЛО ведеться інформаційна війна, яка направлена на дискредитацію ЗС України, сил АТО в очах світового співтовариства.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що подібні заяви ОРДО і ОРЛО та їхніх ЗМІ – це інформаційна провокація, які вони "приурочили" до візиту першого заступника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александра Хуга в Донецьку і Луганську області з метою дестабілізації обстановки серед мирного населення в регіоні", - сказано в заяві.

Нагадаємо, під Горлівкою ЗСУ взяли під контроль два села, розташовані у "сірій зоні".