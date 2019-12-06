Структуру госдолга на 22% составляют официальные заимствования - Маркарова

"Структура нашего долга - 22% составляют наши официальные кредиторы. Это Международный валютный фонд, Всемирный банк, ЕБРР - те, что дают средства в бюджет на долгосрочный срок и очень дешево", - отметила Маркарова.

По ее словам, структура украинского долга зависит от рынка и учетной ставки НБУ.

"Рада сообщить и вам, и народу Украины, что мы выполнили цели которые ставили перед собой в 2019 году. Мы отметили, что предельный объем государственного долга к ВВП должен быть уменьшен кардинально. В 2018 году 52,3% это государственный долг, в 2019 - 50%, в 2020 - 45%, 2024 - 40%", - отметила Маркарова

По словам министра, таких показателей можно достичь уменьшив долю долга в национальной валюте, увеличив сроки заимствования.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что правительство до 2020 года поставило себе цель по долга к ВВП - снизить до 52,4%.