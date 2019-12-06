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Структуру держборгу на 22% становлять офіційні запозичення – Маркарова

Структуру держборгу на 22% становлять офіційні запозичення – Маркарова

Київ • УНН

 • 11192 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Структуру державного боргу України на 22% становлять офіційні кредитори. Про це повідомила під час Години запитань до уряду у ВРУ міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

"Структура нашого боргу - 22% складають наші офіційні кредитори. Це Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, ЄБРР – ті, що дають кошти в бюджет на довгостроковий термін та дуже дешево", - зазначила Маркарова.

За її словами, структура українського боргу залежить від ринку і облікової ставки НБУ.

"Рада повідомити і вам і народу України, що ми виконали цілі які ставили перед собою у 2019 році. Ми зазначили, що граничний обсяг державного боргу до ВВП повинен бути зменшений кардинально. У 2018 році 52,3 % це державний борг, у 2019 – 50%, у 2020 – 45%, 2024 – 40%", - зазначила Маркарова

За словами міністра, таких показників можна досягнути зменшивши частку боргу в національній валюті, збільшивши терміни запозичування.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомляла, уряд до 2020 року поставив собі ціль по боргу до ВВП - знизити до 52,4%.

Українські Національні Новини

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