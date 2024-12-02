Строительство фортификаций в Одесской области будут сопровождать судебные эксперты - ОВА

Одесская облгосадминистрация подписала с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины меморандум, направленный на обеспечение прозрачности, профессионализма и законности при реализации проектов по строительству объектов фортификации на территории Одесской области, передает УНН.

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В частности, соглашение подписано департаментом капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации, во главе с Егором Чикшеевым.

Цель инициативы-создать прозрачные условия работы, которые исключают любые нарушения или злоупотребления, констатировали в облгосадминистрации.

Там также подчеркнули, что строительство фортификационных сооружений - это вопрос безопасности региона. Следовательно, каждая гривна должна быть потрачена по назначению, убеждены в ОВА.

"Сотрудничество с ведущим научно-исследовательским институтом гарантирует использование современных технологий и научных достижений для контроля качества работ.

Установление четких алгоритмов взаимодействия поможет избежать злоупотреблений и обеспечит высокое качество выполнения проектов", - говорится в сообщении.