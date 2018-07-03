Стрельба в центре Киева: злоумышленников было как минимум двое
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Преступник, устроивший стрельбу в центре Киева, действовал не один. Об этом во время брифинга заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"У него (потерпевшего - ред.) многочисленные огнестрельные ранения. Окончательные выводы предоставит нам судебно-медицинская экспертиза. Преступник сбежал во дворы. Есть приметы автомобиля, отрабатываются соответствующие планы, по городу Киеву переданы ориентировки", - сказал глава столичного управления полиции.
По его словам, пострадавший выходил из одного из офисных зданий, когда произошло нападение.
"Сейчас мы окончательно устанавливаем всю картину. Преступник вышел из автомобиля, у него уже было оружие, и он выстрелил на подходе, и затем уже несколько раз в упор, когда пострадавший лежал на земле... Напавший выходил из автомобиля, автомобиль поехал - можем 100% сказать, что их было по меньшей мере два", - заявил Крищенко.
Как сообщал УНН, во вторник 3 июля в центре Киева ранили мужчину из огнестрельного оружия. Впоследствии стало известно, что пострадавший умер.