Стрілянина у центрі Києва: зловмисників було щонайменше двоє
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Злочинець, який влаштував стрілянину у центрі Києва, діяв не один. Про під час брифінгу заявив голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“У нього (потерпілого — ред.) числені вогнепальні поранення. Остаточні висновки надасть нам судово-медична експертиза. Злочинець втік у двори. Є прикмети автомобіля, відпрацьовуються відповідні плани, по місту Києву передані орієнтування”, — сказав голова столичного управління поліції.
За його словами, постраждалий виходив з однієї з офісних будівель, коли стався напад.
“Зараз ми остаточно встановлюємо всю картину. Злочинець вийшов з автомобіля, у нього вже була зброя, і він вистрілив на підході, і потім вже кілька разів в упор, коли вже потерпілий лежав на землі... Нападник виходив з автомобіля, автомобіль поїхав — можемо 100% сказати, що їх було щонайменше двоє”, — заявив Крищенко.
Як повідомляв УНН, у вівторок 3 липня в центрі Києва поранили чоловіка з вогнепальної зброї. Згодом стало відомо, що постраждалий помер.