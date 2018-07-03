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Стрілянина у центрі Києва: зловмисників було щонайменше двоє

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Злочинець, який влаштував стрілянину у центрі Києва, діяв не один. Про під час брифінгу заявив голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

“У нього (потерпілого — ред.) числені вогнепальні поранення. Остаточні висновки надасть нам судово-медична експертиза. Злочинець втік у двори. Є прикмети автомобіля, відпрацьовуються відповідні плани, по місту Києву передані орієнтування”, — сказав голова столичного управління поліції.

За його словами, постраждалий виходив з однієї з офісних будівель, коли стався напад.

“Зараз ми остаточно встановлюємо всю картину. Злочинець вийшов з автомобіля, у нього вже була зброя, і він вистрілив на підході, і потім вже кілька разів в упор, коли вже потерпілий лежав на землі... Нападник виходив з автомобіля, автомобіль поїхав — можемо 100% сказати, що їх було щонайменше двоє”, — заявив Крищенко.

Як повідомляв УНН, у вівторок 3 липня в центрі Києва поранили чоловіка з вогнепальної зброї. Згодом стало відомо, що постраждалий помер.

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