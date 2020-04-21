Стрельба в Канаде: среди жертв нет украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В результате стрельбы, которая случилась накануне в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия, граждане Украины не пострадали. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.
"Граждане Украины не пострадали", - сообщил Погорельцев.
Напомним, стрельба, произошедшая в Канаде, длилась более 12 часов в ночь с 18 на 19 апреля и закончилась в 11:40 (18:40 по киевскому времени). По данным полиции, огонь открыл 51-летний Габриэль Уортман. Сначала в полиции сообщали, что стрелка задержали. Позже появилась информация, что полиция ликвидировала стрелка.
Как сообщалось в УНН, число погибших в результате стрельбы в провинции Новая Шотландия в понедельник возросло до 19 человек.