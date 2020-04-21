Стрілянина у Канаді: серед жертв немає українців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Внаслідок стрілянини, що трапилась напередодні у місті Портапік у канадській провінції Нова Шотландія, громадяни України не постраждали. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.
"Громадяни України не постраждали", - повідомив Погорельцев.
Нагадаємо, стрілянина, що трапилась у Канаді, тривала більше 12 годин проти ночі з 18 на 19 квітня і закінчилась об 11:40 (18:40 за київським часом). За даними поліції, вогонь відкрив 51-річний Габріель Вортман. Спочатку у поліції повідомляли, що стрілка затримали. Пізніше з’явилась інформація, що поліція ліквідувала стрілка.
Як повідомлялося в УНН, кількість загиблих в результаті стрілянини у провінції Нова Шотландія у понеділок зросла до 19 осіб.