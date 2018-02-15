Стрельба произошла в ночном клубе в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня ночью в одном из ночных клубов Ужгорода произошла стрельба, в результате которой были ранены мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
"Сегодня ночью на линию "102" от ужгородских медиков поступило сообщение о госпитализации мужчины с пулевым ранением. По вызову выехала следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции. На месте правоохранители установили, что пострадавший 24-летний житель Ужгорода получил повреждения в виде пулевого ранения во время отдыха в одном из ночных клубов Ужгорода", - сообщают в полиции.
По факту неправомерных действий в полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия. Следствие по делу продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления.
Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде мужчина устроил стрельбу в пиццерии.