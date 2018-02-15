Стрельба произошла в ночном клубе в Ужгороде

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68608 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84428 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87160 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109063 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100915 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104784 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111742 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122880 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134401 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Стрельба произошла в ночном клубе в Ужгороде

Стрельба произошла в ночном клубе в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 10405 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня ночью в одном из ночных клубов Ужгорода произошла стрельба, в результате которой были ранены мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня ночью на линию "102" от ужгородских медиков поступило сообщение о госпитализации мужчины с пулевым ранением. По вызову выехала следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции. На месте правоохранители установили, что пострадавший 24-летний житель Ужгорода получил повреждения в виде пулевого ранения во время отдыха в одном из ночных клубов Ужгорода", - сообщают в полиции.

По факту неправомерных действий в полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия. Следствие по делу продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде мужчина устроил стрельбу в пиццерии.

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