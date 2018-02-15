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Стрілянина сталася у нічному клубі в Ужгороді

Стрілянина сталася у нічному клубі в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні вночі в одному з нічних клубів Ужгорода сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

“Сьогодні вночі на лінію "102" від ужгородських медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з кульовим пораненням. За викликом виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського відділу поліції. На місці правоохоронці встановили, що потерпілий 24-річний ужгородець отримав ушкодження у вигляді кульового поранення під час відпочинку в одному з нічних клубів Ужгорода”, — повідомляють у поліції.

За фактом неправомірних дій у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство зі застосуванням зброї. Слідство у справі триває. Правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до скоєння цього злочину.

Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді чоловік влаштував стрілянину в піцерії.

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