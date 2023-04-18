Стрельба нарушила соглашение о перемирии в Судане сразу после того, как оно вступило в силу

Прекращение огня, которое официально вступило в силу в 18:00, не продлится дольше согласованных 24 часов, заявил ранее в эфире телеканала «Аль-Арабия» генерал армии Шамс эль-Дин Каббаши, член правящего военного совета Судана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Японии, заявил во вторник, что он позвонил командующему армии генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану и лидеру военизированных формирований генералу Сил оперативной поддержки (RSF) Мохамеду Хамдану Дагало, призывая к 24-часовому прекращению огня.

Бурхан возглавляет правящий совет, созданный после военного переворота 2021 года и свержения в 2019 году автократического президента Омара Башира во время массовых протестов. Дегало – заместитель Бурхана в правящем совете.

Их борьба за власть сорвала поддерживаемый международным сообществом план перехода к гражданскому демократическому правлению после десятилетий автократии и военного контроля в Судане, который находится на стратегическом перекрестке между Египтом, Саудовской Аравией, Эфиопией и неспокойным африканским регионом Сахель.

Детали

На фоне прямых трансляций арабских телевизионных каналов новостей раздавались тяжелые выстрелы, и местные жители сообщили Reuters, что стрельба не прекращалась, а один из них сказал, что они слышали авиаудар по Омдурману на противоположном берегу реки Нил.

Репортер агентства Reuters в Хартуме сказал, что слышал стрельбу из танков после того, как началось прекращение огня.

Силы RSF обвинили военных в нарушении режима прекращения огня в течение 15 минут после его вступления в силу.

Ранее в тот же день звуки боевых самолетов и взрывов эхом прокатились по Хартуму. Жители соседних городов Омдурман и Бахри сообщили об авиаударах, от которых тряслись здания, и о зенитном огне. По данным ООН, боевые действия также бушевали на западе страны.