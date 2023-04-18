Стрілянина порушила угоду про перемир'я в Судані відразу після того, як вона набула чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. 24-годинне перемир'я, укладене між військовими угрупованнями Судану було швидко зірвано відновленою у вівторок перестрілкою в столичному районі Хартума, незважаючи на тиск США з метою втихомирити бойові дії. Про це пише Reuters, інформує УНН.
Припинення вогню, яке офіційно набуло чинності о 18:00, не триватиме довше узгоджених 24 годин, заявив раніше в ефірі телеканалу «Аль-Арабія» генерал армії Шамс ель-Дін Каббаші, член правлячої військової ради Судану.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в Японії, заявив у вівторок, що він зателефонував командувачу армії генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану та лідеру воєнізованих формувань генералу Сил оперативної підтримки (RSF) Мохамеду Хамдану Дагало, закликаючи до 24-годинного припинення вогню.
Бурхан очолює правлячу раду, створену після військового перевороту 2021 року та повалення у 2019 році автократичного президента Омара Башира під час масових протестів. Дегало – заступник Бурхана у правлячій раді.
Їхня боротьба за владу зірвала підтримуваний міжнародним співтовариством план переходу до цивільного демократичного правління після десятиліть автократії та військового контролю в Судані, який знаходиться на стратегічному перехресті між Єгиптом, Саудівською Аравією, Ефіопією та неспокійним африканським регіоном Сахель.
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На тлі прямих трансляцій арабських телевізійних каналів новин лунали важкі постріли, і місцеві жителі повідомили Reuters, що стрілянина не припинялася, а один з них сказав, що вони чули авіаудар по Омдурману на протилежному березі річки Ніл.
Репортер агентства Reuters у Хартумі сказав, що чув стрілянину з танків після того, як почалося припинення вогню.
Сили RSF звинуватили військових у порушенні режиму припинення вогню протягом 15 хвилин після його набуття чинності.
Раніше того ж дня звуки бойових літаків і вибухів луною прокотилися Хартумом. Жителі сусідніх міст Омдурман та Бахрі повідомили про авіаудари, від яких тряслися будівлі, та про зенітний вогонь. За даними ООН, бойові дії також вирували на заході країни.