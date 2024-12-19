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Стрельба возле парламента Абхазии: погиб депутат, еще один ранен

Стрельба возле парламента Абхазии: погиб депутат, еще один ранен

Киев  •  УНН

 • 1595 просмотра

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В центре Сухуми возле здания парламента непризнанной республики произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия. Другой депутат Кан Кварция получил ранение в руку.

Вблизи парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб один депутат, еще один - получил ранения, пишет УНН со ссылкой на ASTRA.

Детали

В центре Сухуми возле здания парламента оккупированной Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия от полученных травм. Его коллега Кан Кварция получил ранение в руку. Врачи пытаются оказать ему необходимую помощь.

Обстоятельства происшествия остаются неясными, но МВД Абхазии уже начало расследование.

Напомним,

Парламент оккупированной Абхазии не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией из-за протестов населения. Это привело к ослаблению российского влияния в регионе. Ранее президент сепаратистского грузинского региона Абхазия Аслан Бжания подал заявление об отставке.

Алина Волянская

Алина Волянская

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